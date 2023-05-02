Кузьмин Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25643. КУЗЬМИН, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 23 л. Гр. Сарапульск. у.; — С. 27 зап. стр. п-ка г. Н.-Новгорода. Подлог, лиш. св. ½ г., с зач. 1½ м. пр. з. Исп. 6 окт. 920.
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