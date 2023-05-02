Басос Савва Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Басос
- Имя
- Савва
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45138. БАСОСЪ, САВВА МИХАЙЛОВЪ. К. Новгородсѣвер. у., Машекинск. в., с. Шестаковки, 35 л.; — Ейск. С. М. С. (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 и 170¹ М., тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 28 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.