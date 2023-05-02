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Шукур-Аббас-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шукур-Аббас-Оглы
Дата исполнения приговора
22 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
12243. ШУКУР-АББАС-ОГЛЫ, 28 л. Гр. г. Самары; — Н. С. 6 уч. г. Самары. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 22 апр. 920.

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