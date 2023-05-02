Шумарин Василий Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шумарин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 381
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13200. ШУМАРИН ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ, 19 л., Шадринск. окр., Белоярск. р. и о. Н. С. 3 уч. Шадринск. окр. Ст. ст. 10, 145, 2 ч. 157, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 13/ІѴ—26.
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