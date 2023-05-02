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Егоров Яков Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Яков
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4342. ЕГОРОВ ЯКОВ ЕГОРОВИЧ, 20 л., Боровичск. у., Шегринск. в. и д. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 143, 220, лиш. св. 5 л. Исп. 23 окт. 923.

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