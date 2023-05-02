Хантяев Джерулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хантяев
- Имя
- Джерулла
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7791. ХАНТЯЕВ, ДЖЕРУЛЛА, 33 л., Гр. Краснослободск. у., Савинск. в., д. Усть-Рахмановой,; Н. С. 7 уч. Краснослободск. у., Кража, лиш. св. 4 г., Исп. 17 июля 919.
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