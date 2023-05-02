Богданов Павел
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Павел
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100959. БОГДАНОВЪ, ПАВЕЛЪ, (внѣбр.), 18 л. К. Порховск. у., Верхне-Шелонск. в., д. Иванцева; — Псковск. О. С., 8 Февр. 911, 133, 140, 152¹, 1 ч. 1647 и 1663 У., по слож. съ нак. по приг. Г. С. г. Порхова отъ 30 Сент. 910 г. (31 и 38 М., арестъ 1 м.), тюр. 8 м. и 20 дн., съ зач. 3 м. и 20 дн. предв. заключ. Исп. 27 Мая 911. | 909 121461 169 М. | 908 120280 169 М.
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