Полянский Николай Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полянский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 555
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15593. ПОЛЯНСКІЙ, НИКОЛАЙ ЯКОВлевъ. К. Фатеж. у., Дмитріевск. в., с. Родобижи, 19 л.;— Курск. О. С., 140, 1655, 2 и 5 п. 1659 и 1 п. 16591 У., тюр. 1 г. Исп. 15 Мая 908. | 905 26275 170 М. | 903 16165 1701 М.
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