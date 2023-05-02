Фомиченко Федор Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомиченко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12728. ФОМИЧЕНКО ФЕДОР АКИМОВИЧ, 24 л., Смоленск. у., Кощинск. в., д. Доротино. В. Т. 16 СТр. корп. Ст. СТ. 1 Ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. И пор. пр. 3 Г. П. В. З. С. 9/Ѵ—24.
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