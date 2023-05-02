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Барабанов Василий Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барабанов
Имя
Василий
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
30 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
142901. БАРАБАНОВЪ, ВАСИЛІЙ МАТвѣевъ. Лиш. ос. пр. изъ каз. 27 л., рд. въ Семипалатинск. ст. и у.; — Семипалатин. О. С., 1 п. 133, 148 и 1 ч. 286 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 22594, арест. отд. 3 г. и 2 м. Исп. 30 Іюня 909. счит. ср. съ 25 Сент. 906.

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