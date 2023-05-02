Дробет Петр Ионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дробет
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ионович
- Дата исполнения приговора
- 26 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4090. ДРОБЕТ ПЕТР ИОНОВИЧ, 23 л., Екатеринославск. г., Ново-Московск. у., Могилевск. в. и с. В. Т. отд. Кавказск. Краснозн. арм. Ст. 208 ч. 2. лиш. св. 1 г. Исп. 26 сент. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.