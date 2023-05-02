Захаров Александр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Александр Ефимович

Захаров Александр Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Александр
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
22 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4869. ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ, 28 л., г. Вольска. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 95, 105, 108, 114 ч. 2, 126, 165 ч. 2, 186, 189 и 222, лиш. св. 8 л. 10 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.