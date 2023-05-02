Захаров Александр Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 22 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4869. ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ, 28 л., г. Вольска. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 95, 105, 108, 114 ч. 2, 126, 165 ч. 2, 186, 189 и 222, лиш. св. 8 л. 10 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 июля 923.
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