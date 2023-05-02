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Асатиани Тадеоз Костов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Асатиани
Имя
Тадеоз
Отчество
Костов
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
44973. АСАТІАНИ, ТАДЕОЗЪ КОСТОВЪ. Дворян., жит. с. Корениши, Лечхумск. у., 24 л.; — Тифлисск. С. П., 12, 169 и 5 п. 170 М. и 1656 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 27 Мая 905.

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