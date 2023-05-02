Дрожжин Филипп Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дрожжин
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46572. ДРОЖЖИНЪ, ФИЛИППЪ МАТВѢевъ. Мщ. пос. Дубовки, Царицын. у., 21 г.; — Саратов. О. С., 134, 1 ч. 1666 и 1681 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 14 Мая 905.
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