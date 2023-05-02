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Томашевский Станислав Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Томашевский
Имя
Станислав
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1906
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
45881. ТОМАШЕВСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Карловъ. К. Плоцк. у., гм. Зонготы, д. Сенково, 20 л., рд. въ г. Плоцкѣ; — Плоцк. О. С., 134, 135, ГІО, 13 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 13 Нояб. 906. | 903 44286 1647 У. | 901 63178 1647 У. | 902 58796 1655 У. | 901 7717 170 М.

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