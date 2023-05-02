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Шерстов Михей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шерстов
Имя
Михей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8201. ШЕРСТОВ, МИХЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 22 л. Гр. Ново-Александровск. у., Антузовск. в., д. Дубрайцы; - Ярославск. Губ. Ревтриб. Участ. в белогвардейск. мятеже, лиш. св. 3 г. Исп. 16 нояб. 918.

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