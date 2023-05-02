Кульбацкий Владислав Феликсович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кульбацкий
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Феликсович
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7577. КУЛЬБАЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИКСОВИЧ, 27 л., Рд. в Сувалкск. г., Августовск. у. Н. С. 2 Городск. р. 2 отд., б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 13 янв. 923.
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