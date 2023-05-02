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Кульбацкий Владислав Феликсович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кульбацкий
Имя
Владислав
Отчество
Феликсович
Дата исполнения приговора
13 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7577. КУЛЬБАЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИКСОВИЧ, 27 л., Рд. в Сувалкск. г., Августовск. у. Н. С. 2 Городск. р. 2 отд., б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 13 янв. 923.

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