Екимов Александр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Екимов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14842. ЕКИМОВ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 31 г. Гр. г. Петрограда; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Петрограда. Должн. прест., лиш. св. 3 г. Исп. 28 мая 920. | 920 3229 Кража.
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