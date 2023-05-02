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Екимов Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Екимов
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
28 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
14842. ЕКИМОВ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 31 г. Гр. г. Петрограда; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Петрограда. Должн. прест., лиш. св. 3 г. Исп. 28 мая 920. | 920 3229 Кража.

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