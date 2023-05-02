Адамович Владимир Станиславович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамович
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Станиславович
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46. АДАМОВИЧ, ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ, 47 л. Гр. г. Вильны; — Н. С. 1 уч. Чембарск у. Превыш. власти и истяз. арест., лиш. св. 5 л. Исп. 16 янв. 919.
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