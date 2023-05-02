Егораев Ефим Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егораев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4308. ЕГОРАЕВ ЕФИМ МАКСИМОВИЧ, 15 л., Ардатовск. у., Медаевск. в. и с. Н. С. 2 уч. Ардатовск. у. Ст. 169, пор. пр. 4 г. Срок исп. не указ., осужд. 25 июня 923.
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