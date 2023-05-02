Ворожкин Гавриил Николеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ворожкин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Николеев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21697. ВОРОЖКИНЪ, ГАВРІИЛЪ НИКОЛЕЕВЪ (онъ же Ворожко). Лиш. ос. пр. изъ к. Лебедян. у., Рябущенск. в., х. Каравана, 29 л.;—Владивостокск. О. С., 133, 134, 135 и 3 ч. 309 У., по слож. съ нак. по приг. Воен. Мор. С. Владивостокск. порта, отъ 21 Іюля 907 г. (съ л. ос. пр. т.—2 г.), арест. отд. 3½ г. Исп. 31 Окт. 908.
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