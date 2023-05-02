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Плотников Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плотников
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7777. ПЛОТНИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Воронежск. г., б. Землянск, у, Колабинск. в., с. Верхне-Заречнего. Н. С. Дежурн. камер. г. Ростова-на Д Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 3 марта 923.

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