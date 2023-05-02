Григоренко Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригоренко Мария Семенова

Григоренко Мария Семенова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григоренко
Имя
Мария
Отчество
Семенова
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
46264. ГРИГОРЕНКО, МАРІЯ СЕМЕНОВА. К. Чигирин. у., Подорожанск. в., д. Вороновки, 23 л.; — М. С. 1 уч. Чигирин. окр., 173, 174 и 6 п. 175 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close