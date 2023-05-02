Кулаков Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7500. КУЛАКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Малоархангельск. у., Советск. в., д. Козинки, Орловск. Губсуд. Ст. 85, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 дек. 923. ’
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