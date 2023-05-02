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Гусятников Андрей Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусятников
Имя
Андрей
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
28 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
31221. ГУСЯТНИКОВЪ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬевъ. Мщ. г. Кіева, 27 л.; — Кіев. О. С. (въ 3 р.), 133, 134, 135, 149, 152 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 78231, арест. отд. 2 г. и 4 м., съ исключ. 1 м. и 24 дн. Исп. 28 Февр. 905. | 94 39885 169 М. | 92 68107 169 М.

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