Хворов Иван Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хворов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 573
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96502. ХВОРОВЪ, ИВАНЪ ТИМОФЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тамбов. у., Бѣлоглинско-Двойневск. в., с. Незнановки, 30 л.; — Тамбов. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Апр. 908. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 42613. | 906 45764 1651 У. | 904 37976 172 М. | 905 9328 177 М.
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