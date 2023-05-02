Гордеев Николай Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гордеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2044. ГОРДЕЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 15 л., Тульск. г., б. Крапивенск,. у., Голощаповск. в. Тульск. Губсуд. Ст. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 2½ г. П. В. З. С. 21/ХІ—24.
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