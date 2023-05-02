Байрамов Юсуп Хамидуллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байрамов
- Имя
- Юсуп
- Отчество
- Хамидуллович
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1361. Байрамов Юсуп Хамидуллович, 50 л., Ульяновск. г. Карсунск. у., Гурьевск. в., д. Ст.-Тимошкина. Ульяновск. Губсуд. Ст. 68, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 10 нояб. 926.
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