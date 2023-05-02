Удовикин Иван Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Удовикин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12288. УДОВИКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ, 46 л., Ставропольск г., с. Петровского. Ставропольск. Губсуд. Ст. 114, лиш. св. 2 г. 11 м. 18 д. П. в. з. с. 30 /ІѴ—24.
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