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Ефремов Сергей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Сергей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4553. ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л., Краснококшайск. к., Ернурск. в., д. Солонер. Марийск. Облсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 26 дек. 923.

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