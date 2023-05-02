Алим-Оглы Ибрагим
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алим-Оглы
- Имя
- Ибрагим
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44809. АЛИМЪ-ОГЛЫ, ИБРАГИМЪ. Мщ. г. Бахчисарая, Симферопольск. у., 18 л.; — Евпаторійск. У. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Апр. 905.
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