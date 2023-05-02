Павлов Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Александр Егорович

Павлов Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7335. ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, б. г. Ямбург. Бывш. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 157 ч. 1, 176, 184 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.