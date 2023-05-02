Бажутин Леонид Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБажутин Леонид Степанович

Бажутин Леонид Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бажутин
Имя
Леонид
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1315. Бажутин Леонид Степанович, 23 л., Пермск. окр., Чусовск. окр., Чусовск. р., д. Новиковки. Уральск. Облсуд. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 8 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close