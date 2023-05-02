Тимонина Анна Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимонина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29491. ТИМОНИНА, АННА ВАСИЛЬЕВНА, 35 л. Гр. Владимирск. у., Оликовск. в., д. Очуки; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Произв. самог., пр. р. 3 г. и штр. 100 тыс. р. Исп. 11 авг. 920.
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