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Федичев Иван Семёнович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федичев
Имя
Иван
Отчество
Семёнович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
12480. ФЕДИЧЕВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ, 22 л., б. Кубанск. обл., станицы Кисляковской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. 2 г. 7 М. 9 Д. И пор. пр. 2 г. П в. а. с 29'Ѵ—24

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