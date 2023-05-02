Адриановский Василий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адриановский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44714. АДРІАНОВСКІЙ, ВАСИЛІЙ СЕМЕновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Медыни, 29 л.; — Москов. О. С. (въ 4 р.), 114, 2 и 4 п. 134, 135, 152, 2 ч. 1685, 9 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. Калуж. О. С. отъ 1 4 Дек. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 9 Апр. 905. | 902 49874 1647 У. | 900 61689 169 М. | 901 39382 169 М.
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