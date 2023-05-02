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Болдеско Андроник Георгиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болдеско
Имя
Андроник
Отчество
Георгиев
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
45343. БОЛДЕСКО, АНДРОНИКЪ ГЕОРГІевъ. Однодв. в. и с. Чеколтенъ, Оргѣев. у., 53 л.; — Кишинев. У. С., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 15 Іюня 905.

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