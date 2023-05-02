Болдеско Андроник Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болдеско
- Имя
- Андроник
- Отчество
- Георгиев
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45343. БОЛДЕСКО, АНДРОНИКЪ ГЕОРГІевъ. Однодв. в. и с. Чеколтенъ, Оргѣев. у., 53 л.; — Кишинев. У. С., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 15 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.