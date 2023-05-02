Новицкий Аркадий Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новицкий
- Имя
- Аркадий
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27240. НОВИЦКИЙ, АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 42 л.; — Р. Т. Балтийско-Мариинск. обл. водтрана. Долж. прест., лиш. св. 15 л., по амн. нак. сокр. до 18 л. Исп. 26 дек. 920.
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