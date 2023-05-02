Кошурников Александр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошурников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25365. КОШУРНИКОВ, АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 18 л. Гр. Слободск. у., Вагинск. в., д. Сергницы; — Н. С. 2 уч. г. Вятки. Ограбление, лиш. св. 5 л. Исп. 1 марта 920.
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