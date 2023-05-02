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Бачериков Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бачериков
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
29 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
13151. БАЧЕРИКОВ, МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 27 л. Гр. Никольск. у., Черновско-Николаевск. в.; — Н. С. 10 уч. Котельническ. у. Убийство, лиш. св. 3 г., с зач. 4 м. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 29 февр. 920.

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