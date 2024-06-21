Беляев Федор Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143746. БѢЛЯЕВЪ, ФЕДОРЪ СЕМЕНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Купинск. в., д. Стеклянной, 36 л., рд. Серпухов. у., Семеновск. в., въ д. Авдотьинѣ; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 149 и 362 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Окт. 909. | 900 69676 313 У. | 88 1587 170 М. | 98 75770 313 У. | 86 14207 1643 У. | 28 Дек. 91 г. Варшавск Воен. О. С., 1647 У. и Воин. У., арест. отд. 2½ г.
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