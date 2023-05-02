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Поляков-Сучков Леонтий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поляков-Сучков
Имя
Леонтий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7860. ПОЛЯКОВ-СУЧКОВ ЛЕОНТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 28 л., Аткарск. у., Ш.-Карамышск. в и с . Саратовск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 2½ г. Исп. 15 ноября 923.

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