Поляков-Сучков Леонтий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поляков-Сучков
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7860. ПОЛЯКОВ-СУЧКОВ ЛЕОНТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 28 л., Аткарск. у., Ш.-Карамышск. в и с . Саратовск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 2½ г. Исп. 15 ноября 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.