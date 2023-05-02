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Поциорковский Казимир Станиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поциорковский
Имя
Казимир
Отчество
Станиславов
Дата исполнения приговора
17 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 332
Источник
Скан
Оригинальная запись
106773. ПОЦІОРКОВСКІЙ, КАЗИМІРЪ СТАНИСЛАВОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Венгровск. у., гм. Грембковъ, 30 л., рд. Новоминск. у., гм. Глинянки, въ д. Руда; —Варшав. С. П., 134, 135, 1629, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 17 Апр. 909. 900 102581 1655 У. | 95 80368 172 М. 97 31423 170 М.

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