Голованев Прохор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голованев
- Имя
- Прохор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46121. ГОЛОВАНЕВЪ, ПРОХОРЪ ИВАновъ. К. Лебединск. у., Тучнянск. в., с. Александровки, 18 л., рд. въ г. Майкопѣ; — Екатеринодар. О. С., 134, 135, 140, 149 и 2 ч. 1455 У., тюр. 1½ г. Исп. 18 Іюня 905.
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