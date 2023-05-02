Дмовский Феофил Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмовский
- Имя
- Феофил
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145336. ДМОВСКІЙ, ФЕОФИЛЪ ИГНАТЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Соколовск. у., гм. Ковѣсы, д . Вехетки, 51 г.; — Гм. С. 3 окр. Соколовск. у. 28 Окт. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 12 Нояб. 909. | 905 2432 1655 У. | 89 69072 1655 У. | 902 91098 1655 У. | 85 68584 1647 У. | 97 85349 1655 У. | 85 3522 170 М. | 93 97812 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 93 Г. № 26804.
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