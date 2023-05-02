Максимов Михаил Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8578. МАКСИМОВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ, 19 л., Сенгилеевск у., Собакинск в., с. Новая Ярыкла. Самарск Губсуд. Ст. ст. 183 ч. 2, 220, 222, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 апр. 923.
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