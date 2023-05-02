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Максимов Михаил Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Михаил
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
29 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8578. МАКСИМОВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ, 19 л., Сенгилеевск у., Собакинск в., с. Новая Ярыкла. Самарск Губсуд. Ст. ст. 183 ч. 2, 220, 222, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 апр. 923.

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