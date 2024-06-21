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Хабибуллин Хийфулла Хабибуллин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хабибуллин
Имя
Хийфулла
Отчество
Хабибуллин
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
Источник
Скан
Оригинальная запись
140681. ХАБИБУЛЛИНЪ, ХІЙФУЛЛА Хабибуллинъ. К. Белебеевск. у., Каръявдинск. в., д. Байбулатовой, 21 г.; — У. Чл. О. С. по Белебеевск. у. 12 Сент. 909, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 21 Окт. 909.

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