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Федосенков Сила Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федосенков
Имя
Сила
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 556
Источник
Скан
Оригинальная запись
95997. ФЕДОСЕНКОВЪ, СИЛА АЛЕксандровъ. К. Путивльск. у., Шалыгинск. в., с. Старикова, 60 л.; — З. Н. 5 уч. Путивльск. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Нояб. 908.

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