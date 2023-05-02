Бормотов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бормотов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45386. БОРМОТОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Лукоянов. у., зашт. г. Починокъ, 27 л.; — Нижегород. О. С. (въ 6 р.), 134, 135, 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 10 Іюня 905. | 903 38352 1655 У. | 97 8490 169 М. | 902 10839 172 М. | 96 39856 170¹ М. | 97 52694 286¹ У.
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