Тришин Иван Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тришин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9539. ТРИШИН ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ, 25 л., Новосильск. у., Судьбищенск. в., д. Раськи. Орловск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 21/ІІ—26.
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